Juventus-Lazio, asse di mercato e doppio nome per il sostituto di Bonucci

Asse di mercato caldissima tra Juventus e Lazio. Il nome principale è quello di Leonardo Bonucci, come anticipato dalla redazione di CalcioWeb. Il difensore non rientra più nei piani del club bianconero e dell’allenatore Massimiliano Allegri e la rottura è stata inevitabile.

Bonucci non ha ovviamente gradito l’atteggiamento della Juventus, si è sentito tradito. La notizia del divorzio con i bianconeri era nell’aria da tempo ed è stata accelerata dopo l’incontro tra il tecnico livornese e la dirigenza.

Juventus-Lazio, asse di mercato

Leonardo Bonucci è in grado di tornare ad ottimi livelli e l’idea è quella di chiudere con un’altra soddisfazione della convocazione a Euro2024. Le offerte dall’estero non sono state prese in considerazione e il passaggio alla Lazio è sempre più probabile. La trattativa è nella fase calda e l’accordo sempre più vicino. Potrebbe formare una coppia con Romagnoli per la gioia del suo ex allenatore Maurizio Sarri.

E’ in ballo una doppia trattativa tra Juventus e Lazio. Il secondo nome è quello che riguarda Luca Pellegrini. I bianconeri sono alla ricerca del sostituto di Bonucci e Giuntoli ha individuato due nomi. Il primo Konstantinos Mavropanos, venticinquenne greco dello Stoccarda nel mirino anche del Napoli come possibile sostituto di Kim.

Il secondo è una novità: Armel Bella-Kotchap del Southampton. Si tratta di un difensore centrale tedesco classe 2001, molto forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia del Bochum, poi il passaggio al Southampton.