Calciomercato, Origi ancora in Serie A: trattativa in corso

L’ultima stagione di Divock Origi con la maglia del Milan è stata molto negativa. Arrivato dal Liverpool a parametro zero, il belga non è riuscito ad imporsi nel campionato di Serie A con i rossoneri. Le qualità del calciatore non sono mai state in discussione, si tratta di un calciatore completo in grado di giocare in diversi ruoli dell’attacco e con prospettiva di entrate a partita in corso.

Il belga non rientra più nei piani del Milan ed è in corso una trattativa con un club di Serie A. Le altre operazioni con club all’estero non si sono sbloccate e l’inserimento del Torino potrebbe fare la differenza. L’avvio di stagione della squadra di Juric non è stato di certo positivo e in due partite ha conquistato appena un punto.

Dopo il pareggio all’esordio contro il Cagliari, i granata sono stati sconfitti pesantemente dal Milan con il punteggio di 4-1. In più nell’ultimo match si è verificato l’infortunio muscolare di Sanabria e il rischio di un lungo stop è concreto. Il Torino ha deciso di tutelarsi con l’arrivo di un attaccante importante, il nome in cima alla lista è proprio quello di Origi e nelle prossime ore è previsto l’incontro decisivo per provare a sbloccare l’affare.