Il Milan ha deciso: il nome dell’attaccante per chiudere il mercato con il botto

Il Milan si prepara a chiudere con il botto la sessione di calciomercato. La squadra è stata rivoluzionata soprattutto a centrocampo e in attacco e la dirigenza è in contatto per regalare al tecnico Stefano Pioli l’ultimo tassello per il reparto avanzato.

Il top player è sicuramente Leao, un calciatore in grado di fare la differenza in tutte le partite. A completare il reparto anche Pulisic, Chukwueze e ovviamente Giroud. Poi Okafor, un jolly dal punto di vista tecnico per la capacità di giocare da prima punta e da esterno.

Milan, in arrivo un altro attaccante

Il Milan ha deciso di regalare all’allenatore Stefano Pioli un’altra prima punta in grado di alternarsi con Giroud. E il nome è di lusso. Si tratta di Medhi Taremi del Porto. Il club rossonero ha messo sul piatto 15 milioni di euro più 3 di bonus mentre la richiesta è di 20 milioni di euro. Le parti hanno programmato l’incontro decisivo per l’inizio della prossima settimana con l’intezione di raggiungere l’intesa.

Mehdi Taremi è un calciatore classe 1992 del Porto. Si tratta di un attaccante forte fisicamente, bravo nel gioco aereo e con un ottimo fiuto per il gol. Si è dimostrato un finalizzatore con le maglie di Iranjavan, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave. Poi l’esperienza più importante al Porto.