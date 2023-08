Boom calciomercato: Tanganga, Ndombele e Arijon Ibrahimovic in Serie A!

CalcioWeb

Trattative bomba sul fronte calciomercato in Serie A. Le ultime operazioni entrano nel vivo in attesa del gong ufficiale e l’ultima giornata è stata sorprendente. Il colpo del giorno è stato sicuramente l’arrivo in Italia di Romelu Lukaku, il belga è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia della Roma.

In 5000 si sono presentati a Ciampino e l’entusiasmo è alle stelle. La squadra di Mourinho dovrà riscattare l’inizio di stagione deludente e l’organico è attrezzato per raggiungere buoni risultati.

Le ultime trattative di calciomercato

TORINO – I granata sono scatenati sul fronte calciomercato. E’ ai dettagli la trattativa con l’Atalanta per l’arrivo di Duvan Zapata e Soppy, percorso inverso per il difensore Buongiorno più 17 milioni di euro. Il Torino ha individuato il nome del sostituto del difensore e la soluzione è di lusso: si tratta di Japhet Tanganga del Tottenham, difensore centrale e nelle ultime settimane anche nel mirino dell’Inter.

NDOMBELE – Secondo quanto riferito da Sky Sport il centrocampista ex Napoli potrebbe tornare in Italia. Il Genoa è attivo per chiudere con il botto la sessione estiva e il francese di origini congolesi del Tottenham è il nome in cima alla lista. Si tratta di un centrocampista completo in grado di portare il reparto al salto di qualità.

IBRAHIMOVIC – Ovviamente non è Zlatan, ma Arijon del Bayern Monaco. E’ un calciatore offensivo con possibilità di giocare da trequartista e esterno. E’ fatta per il trasferimento in Serie A, al Frosinone di Di Francesco.