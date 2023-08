Botto di calciomercato in Serie A, Zapata cambia maglia: la maxi-operazione

CalcioWeb

Ultimi giorni caldissimi sul fronte calciomercato e operazione in attacco ormai ai dettagli. E’ pronto a cambiare maglia anche Duvan Zapata, nelle scorse settimane ad un passo dalla Roma. La trattativa con i giallorossi sembrava ad un passo dalla conclusione, poi la possibilità di chiudere per Romelu Lukaku ha cambiato le carte in tavola.

Il colombiano è stato protagonista nelle prime giornate del campionato di Serie A e si è confermato uno dei migliori del massimo campionato italiano. Zapata è ancora un calciatore in grado di fare la differenza ed è ai dettagli il passaggio al Torino. I granata hanno deciso di accelerare i tempi dopo l’infortunio di Sanabria e in generale i problemi nel reparto avanzato.

E’ destinata ad andare in porto una maxi-operazione tra Torino e Atalanta. In questi minuti i due club stanno parlando anche di Alessandro Buongiono e Soppy. Le trattative sono entrate nella fase decisiva e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca. Zapata e Soppy si avvicinano a grandi passi al Torino, Buongiono verso l’Atalanta.