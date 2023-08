Juventus-Atalanta, prima l’amichevole poi l’incontro di mercato: in arrivo una super offerta

CalcioWeb

Il calciomercato della Juventus è un grande punto interrogativo. La sessione estiva dei bianconeri non è ancora decollata e al momento la squadra sembra nettamente inferiore di quella della scorsa stagione. Sono andati via calciatori di un certo spessore, soprattutto Di Maria, Paredes e Cuadrado, in più Bonucci è fuori rosa e non rientra più nei piani. In entrata è arrivato Weah, un ottimo calciatore per la fascia destra ma ancora troppo poco per sperare nella lotta scudetto.

Negli ultimi giorni la Juventus ha definito altre operazioni in uscita, da Zakaria al Monaco alla doppia operazione con la Lazio Rovella-Pellegrini. La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è ancora molto incompleta e il tecnico bianconero avrebbe chiesto altri tre calciatori: un difensore, un esterno sinistro e un centrocampista.

Juventus-Atalanta, l’incontro di mercato

E’ previsto alle 20:30 di oggi, sabato 12 agosto, l’incontro amichevole tra Juventus e Atalanta, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A. Sarà anche l’occasione per confrontarsi sul calciomercato e la Juventus è pronta a mettere sul piatto una cifra importantissima per strappare un pupillo all’Atalanta. Il nome è quello di Teun Koopmeiners.

Il calciatore olandese è il preferito di Massimiliano Allegri, molto più di Amrabat. Il centrocampista dell’Atalanta è infatti in grado di garantire tante soluzioni, anche quella di giocare da trequartista. In più è molto bravo anche in zona realizzativa, con un tiro dalla distanza pericolosissimo. La Juventus è pronta a mettere sul piatto 40 milioni di euro. La richiesta dell’Atalanta è di 50 milioni di euro, l’intesa potrebbe essere raggiunta a metà strada.