Napoli, crolla la quota dell’esonero di Rudi Garcia! E il nome del traghettatore fa infuriare la Juventus

CalcioWeb

Inizia a scricchiolare la panchina di Rudi Garcia. L’inizio di stagione del Napoli è stato deludente, dal punto di vista delle prestazioni e soprattutto dei risultati. In quattro giornate gli azzurri hanno conquistato 7 punti e il rendimento non è stato considerato all’altezza per una squadra campione d’Italia in carica.

Dope le due vittorie consecutive contro Frosinone e Sassuolo (due squadre in lotta per la salvezza), la squadra di Garcia è stata sconfitta nel match casalingo contro la Lazio. Il campanello d’allarme è arrivato nella sfida contro il Genoa (2-2 il risultato finale e in rimonta dopo il 2-0 iniziale).

Crolla la quota dell’esonero di Rudi Garcia

La posizione di Rudi Garcia è già considerata a rischio. La quota dell’esonero a stagione in corso è stata dimezzata dai bookmakers nelle ultime ore: da 10 a 5. Di conseguenza è aumentata di molto la quota del Napoli campione d’Italia, adesso addirittura a 7.

Inizia a circolare il primo nome come possibile traghettatore fino al termine della stagione, in caso di ribaltone in panchina nelle prossime settimane. La soluzione più calda è quella che porta a Igor Tudor, protagonista da calciatore con la maglia della Juventus e in passato vicino anche alla panchina della ‘Vecchia Signora’. La notizia ha scatenato già reazioni e si è registrato qualche malumore dai tifosi bianconeri.

Igor Tudor è un allenatore croato classe 1978. Ex difensore, la carriera da calciatore è stata di buon livello con le maglie di Hajduk Spalato, Trogir, Juventus, Siena e ancora Hajduk Spalato. Nel 2009 ha intrapreso la carriera da allenatore, proprio dal club croato. Poi le esperienze con PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, vice alla Juventus, Verona e infine il Marsiglia. In particolar modo le ultime due stagioni sono state positive e l’addio al club francese è stato come un fulmine a ciel sereno. Adesso è alla ricerca di un nuovo progetto.