L’ex Milan Paloschi non è più svincolato: l’obiettivo è diventare capocannoniere

Un inizio fortissimo di carriera, poi un leggero calo e adesso l’obiettivo di tornare a buoni livelli: stiamo parlando di Alberto Paloschi, ex attaccante del Milan e pronto per una nuova esperienza in Italia. Il classe 1990 è un attaccante completo con capacità di giocare in diversi ruoli del reparto avanzato.

Il suo punto di forza è il fiuto per il gol, è bravo a scattare sul filo del fuorigioco e ad inizio carriera era stato paragonato addirittura a Pippo Inzaghi. Cresciuto nelle giovanili del Milan, viene inserito in prima squadra e l’impatto è importantissimo. Non si conferma dal punto di vista tecnico e realizzativo. Poi le esperienze con Parma, Genoa, Chievo, Swansea, Atalanta, Spal, Cagliari e Siena.

La nuova squadra di Alberto Paloschi

Alla fine della stagione 2022-2023, con la mancata iscrizione del Siena, rimane svincolato. Non arrivano offerte all’altezza da categorie superiori e decide addirittura di scendere in Serie D, al Desenzano. Già nelle scorse settimane l’attaccante aveva preso parte a diversi allenamenti della squadra, dimostrando una buona condizione fisica.

E’ già alta l’attesa per l’esordio in campionato e l’attaccante si candida ad un ruolo da grande protagonista. Paloschi è un lusso per la categoria e dovrà lottare per la vittoria della classifica cannonieri. Il calciatore è pronto a raggiungere un traguardo importante: completare il viaggio dalla Serie A alla Serie D. In massima categoria ha indossato le maglie di Milan, Parma, Genoa, Chievo, Atalanta, Spal e Cagliari. Sempre con la Spal ha disputato il torneo di Serie B e infine la Serie C con il Siena. Adesso la Serie D con il Desenzano.