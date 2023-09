Papu Gomez al Monza? L’annuncio in diretta di Adriano Galliani

CalcioWeb

Il Monza è in campo per la partita della 4ª giornata di Serie A contro il Lecce in una sfida importantissima per la zona salvezza. Nel secondo tempo la sfida è ferma sul risultato di 1-1: vantaggio di Krstovic su calcio di rigore, poi il pareggio di Colpani.

L’inizio di stagione della squadra di Palladino è stato altalenante e continua a circolare il nome del Papu Gomez come nuovo acquisto dal mercato svincolati. Sull’argomento ha deciso di sbilanciarsi Adriano Galliani.

“Siamo 28 giocatori, 24 di movimento, sicuramente fino a gennaio restiamo così. Non siamo sul mercato degli svincolati. Da vecchio dirigente, ho sempre saputo quanti gol devi fare e subire per arrivare all’obiettivo. Ne servono 45-50, sulla carta li ho trovati, ma non ve li svelo. Due giocatori però li ho messi in doppia cifra, diciamo fra i tre davanti”. Verità o bluff?