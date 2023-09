Genoa-Napoli, proteste sul gol di Bani: il motivo della furia | VIDEO

CalcioWeb

Pareggio in rimonta del Napoli contro il Genoa nel match della 4ª giornata del campionato di Serie A. Partenza fortissima della squadra di Gilardino che si porta in doppio vantaggio con i gol realizzati da Bani e Retegui. Nella ripresa Rudi Garcia si gioca le carte Raspadori e Politano, decisivi per la rimonta definitiva.

Anche nell’ultimo anticipo serale si sono verificati motivi di discussione per gli episodi arbitrali, in particolar modo la furia del Napoli. Il motivo? In occasione dell’angolo battuto dal Genoa, si vede Anguissa andare a terra dopo un contatto con De Winter. Poi Bani è bravo a realizzare il vantaggio. Per l’arbitro è tutto regolare, i tifosi azzurri si sono infuriati sui social.

COLPO DI TESTA DI MATTIA BANI!

ASSIST DI KONI DE WINTER 🇧🇪🇨🇩(2002)!

