Juventus, il cavallo di Massimiliano Allegri vince a Capannelle

CalcioWeb

E’ un momento magico per Massiliano Allegri, allenatore della Juventus. La squadra è reduce dalla vittoria contro il Lecce ed è in piena corsa per la vittoria dello scudetto. Oggi uno dei suoi cavalli, Lyricus, ha trionfato all’Ippodromo Capannelle nel Premio Fastigio di galoppo.

Guidato magistralmente al successo da Dario Di Tocco, il 4 anni pupillo del tecnico bianconero, acquistato in Francia, ha trionfato su La Cortigiana al secondo posto, Godsave al terzo e Altalene al quarto. Il montepremi della prova era di 13.200 euro.