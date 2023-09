Vincenzo Montella torna in panchina: l’Aeroplanino decolla e svolta la carriera

CalcioWeb

Decolla Vincenzo Montella. L’allenatore è pronto ad inziare una nuova avventura da allenatore, forse la più importante della carriera. Ex calciatore, il rendimento dell’Aeroplanino è stato di altissimo livello: era un attaccante molto forte dal punto di vista tecnico e protagonista anche sotto l’aspetto realizzativo. Nel corso della carriera da calciatore ha giocato con le maglie di Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma, Fulham e infine i ritorni alla Samp e alla Roma. Protagonista anche con la maglia della Nazionale italiana.

Nel 2009 inizia la carriera da allenatore, inizialmente dai giovanissimi della Roma, poi viene promosso in prima squadra dopo le dimissioni di Ranieri. Poi le esperienze alla guida di Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Siviglia e ancora Fiorentina. L’ultima avventura è stata con l’Adana Demirspor, in Turchia.

La nuova squadra di Vincenzo Montella

Sempre in Turchia potrebbe essere il futuro di Vincenzo Montella, ma alla guida della Nazionale maggiore. Secondo le ultime notizie l’Aeroplanino ha avviato i contatti con la Federazione per diventare il nuovo allenatore e la trattativa è in uno stato avanzato.

Il tedesco Stefan Kuntz è a rischio esonero e la decisione potrebbe arrivare a stretto giro di posta. La situazione nel girone di qualificazione a Euro2024 è ancora buona, ma il deludente pareggio casalingo contro l’Armenia potrebbe portare conseguenze. L’allenatore italiano Vincenzo Montella dovrebbe essere alla guida della squadra nelle prossime decisive partite contro Croazia, Lettonia e Galles.