La Juventus resta di… Sassuolo: tonfo e primo campanello d’allarme

Brutta sconfitta della Juventus nel match della 5ª giornata del campionato di Serie A e primo campanello d’allarme dopo un ottimo inizio di stagione. Il Sassuolo si conferma una squadra insidiosa e i 3 punti di oggi riscattano un inizio di stagione difficile.

La Juventus si schiera con la solita coppia formata da Vlahovic e Chiesa, a centrocampo Miretti e McKennie. Il Sassuolo risponde con Lauriente, Berardi e Pinamonti. Gli ospiti ci provano subito con Vlahovic, il serbo non riesce a concretizzare. A passare in vantaggio è il Sassuolo: tiro senza pretese di Lauriente, ma il portiere Szczesny non riesce a controllare: la papera è clamorosa.

Passano pochi minuti e gli ospiti pareggiano con l’autogol di Vina. L’attaccante Berardi è in ottima giornata e al 41′ trova il 2-1. Nella ripresa i bianconeri recriminano proprio per un intervento con il piede a martello sul difensore Bremer. Per l’arbitro è solo giallo. La squadra di Allegri non demorde e trova il pareggio con Chiesa. La gara sembra indirizzata sul 2-2, poi Szczesny è ancora impreciso e Pinamonti sigla il 3-2. Poi il clamoroso autogol di Gatti per il 4-2. La Juventus ferma a 10, il Sassuolo a 6.