Juventus, adesso la rescissione con Pogba: a gennaio arriva un pupillo di Allegri

Anche le controanalisi hanno confermato la positività di Paul Pogba al testosterone ed è in arrivo una lunga squalifica. E’ un momento buio per il centrocampista, uno dei calciatori pù forti degli ultimi anni, e adesso nella fase discendente della carriera. Prima una serie di infortuni e l’ultima stagione trascorsa da spettatore, adesso la positività al doping.

La Juventus è pronta a chiedere la rescissione del contratto e la possibilità di risparmiare una cifra importante sull’ingaggio inizia a stuzzicare la dirigenza in vista della sessione invernale di calciomercato. I bianconeri sono alla ricerca di una spalle ideale di Rabiot per aumentare la qualità e l’esperienza di un reparto con qualche lacuna. Sono stati avviati i conti per anticipare i tempi con un pupillo di Massimiliano Allegri: il danese Pierre-Emile Kordt Hojbjerg. E’ una trattativa slegata da Sudakov, destinato ad indossare la maglia bianconera dalla prossima stagione.

Chi è Pierre-Emile Kordt Hojbjerg

Pierre-Emile Kordt Hojbjerg è un calciatore danese classe 1995, attualmente al Tottenham. E’ un centrocampista centrale con capacità anche di giocare da mezzala e leggermente davanti alla difesa. Si tratta di un calciatore forte fisicamente, bravo in fase di interdizione. Il suo punto di forza è quello di recuperare i palloni e nell’ultima esperienza si è dimostrato pericoloso anche in fase offensiva con gli inserimenti. E’ dotato di grande personalità e prova a prendere per mano la squadra nei momenti caldi delle partite.

Cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, la prima vera esperienza è stata con la seconda squadra. Si mette subito in mostra e viene promosso con i grandi. Non è un punto di riferimento, successimente passa in prestito prima all’Augusta e poi allo Schalke 04. Nel 2016 passa al Southampton per circa 13 milioni di sterline. Nel 2020 firma un quinquennale con il Tottenham e si dimostra uno dei più importanti del reparto. Adesso potrebbe iniziare una nuova avventura in Italia con la prestigiosa maglia della Juventus.