Show in Marsiglia-Lione: lo scherzo di Ounahi e la reazione di Gattuso | VIDEO

Gennaro Gattuso regala spettacolo anche in Ligue 1. E’ andata in scena la partita di campionato Marsiglia-Lione e il risultato di 3-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. I padroni di casa passano in vantaggio con Vitinha dopo 21 minuti, passano 4 minuti e Murillo trova il raddoppio. Al 55′ è Aubameyang a chiudere definitivamente i conti.

Seconda vittoria per il Marsiglia e la situazione di classifica inizia a diventare interessante con la zona Champions League distante 6 punti. L’allenatore italiano è stato protagonista di un gesto che ha scatenato reazioni. Gattuso saluta tutti i calciatori presenti in panchina, vuole il cinque e lo riceve da tutti. Poi si avvicina al centrocampista Azzedine Ounahi: il calciatore gli nega la mano, la reazione di Ringhio non ha bisogno di commenti…

Azzedine Ounahi feinted on the high-five offering from Marseille boss Gennaro Gattuso – big mistake! pic.twitter.com/YCnjb6viLV — Get French Football News (@GFFN) December 6, 2023