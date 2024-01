Napoli, cifre e bonus del rinnovo di Politano: guadagnerà come un top

CalcioWeb

Nella trasferta in Arabia Saudita in vista della Supercoppa Italiana, il Napoli è stato ospite dell’Al-Shabab, squadra che aveva provato a sedurre Matteo Politano a suon di milioni. Il club saudita aveva messo sul piatto 12 milioni per il Napoli e 7 annui al calciatore per 3 anni. Ma De Laurentiis ha risposto picche. Il calciatore pure. La volontà di entrambi era quella di proseguire insieme, serviva solo limare gli ultimi dettagli.

Napoli, rinnovo Politano: cifre e bonus

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Matteo Politano si legherà al Napoli fino al 2027 firmando un rinnovo triennale. L’esterno azzurro percepirà 3.2 milioni di euro a stagione più bonus. La parte variabile è legata ai risultati raggiunti dalla squadra come lo scudetto o la qualificazione in Champions League, ma anche al rendimento personale in termini di gol e assist messi a referto. Politano percepirà uno stipendio importante per gli standard del Napoli e per quelli della Serie A: facendo due confronti, Kvaratskelia supera di poco il milione, Pulisic al Milan ne guadagna 4.