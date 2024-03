Everton-Liverpool posticipata: il motivo

CalcioWeb

Si giocano pochissime partite in Premier League nella 29ª giornata del campionato inglese. Non solo Arsenal-Chelsea, Crystal Palace-Newcastle, Manchester United-Sheffield e Wolves-Bournemouth, anche la partita tra Everton e Liverpool è stata posticipata.

L’Everton, condizionato anche dalla penalizzazione in classifica, occupa la 16ª posizione ed è ancora a rischio retrocessione. I Reds sono una squadra devastante e guidano la classifica in bella compagnia dell’Arsenal.

Everton-Liverpool rinviata

Non si gioca Everton-Liverpool, partita in programma domenica 17 marzo alle ore 15:00. Il motivo? Nel weekend si gioca anche la FA Cup e la squadra di Klopp sarà chiamata dalla sfida contro il Manchester United. L’appuntamento è per domenica alle 16:30.