Juventus, Allegri bacchetta i tifosi: in effetti meritano un rimprovero

La Juventus non è andata oltre il 2-2 nella partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta e la situazione di classifica è sempre più preoccupante. La squadra di Allegri è scivolata al terzo posto e adesso anche il quinto posto è a rischio. “Abbiamo fatto una buona partita contro una buona Atalanta. Loro sono stati bravi sulla prima punizione, ma potevamo fare meglio, come sul secondo gol. Sicuramente abbiamo giocato un secondo tempo molto più arrembante, di rabbia e di tecnica.

Nel primo tempo abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo preso pochi tiri, ne abbiamo subiti forse più nel secondo tempo che nel primo. Comunque bisogna sicuramente migliorare quella che è la fase difensiva, perché facciamo delle buone partite, ma prendiamo gol troppo facilmente”. Sono le dichiarazioni di Massimiliano Allegri commentando, ai microfoni di DAZN.

Allegri bacchetta i tifosi

“Oggi comunque abbiamo guadagnato un punto in classifica sul Bologna, abbiamo tenuto l’Atalanta a 11 punti, non scordiamoci che il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro. Mancano 10 punti, la prestazione della squadra è stata buona, ai ragazzi non posso rimproverare assolutamente nulla, anzi, in un clima in cui nel primo tempo eri sotto e parte dello stadio non ci ha aiutato”.

“Nel secondo tempo i ragazzi hanno avuto una bella reazione. Dobbiamo essere orgogliosi e fieri, poi possiamo sbagliare qualche passaggio, possiamo fare meglio, ma l’impegno di questa squadra non è mai mancato”, ha detto ancora l’allenatore. “Questi momenti servono a far crescere la squadra ei giovani. Abbiamo impostato giocando a quattro dietro, visto che loro giocavano molto a uomo. Nel primo tempo potevamo fruttare meglio le situazioni, magari andando diretto sulla testa di Milik. Cambiaso viene in mezzo al campo e Mckennie si inserisce bene”.

Sui gol subiti: “Oggi siamo stati un po’ polli sulla punizione e leggeri sul secondo gol, abbiamo letto male la situazione. Venivamo da un periodo difficile, questo risultato vale molto, non sembra ma vale molto”.

Il tecnico della Juve ha ringraziato la curva per lo striscione: “mi fa piacere, perché hanno riconosciuto il lavoro, è una soddisfazione. Stasera sono stati bravi perché hanno aiutato la squadra. Abbiamo tutti un obiettivo da raggiungere perché se andremo in Champions anche i tifosi vedranno partite importanti. Questa squadra può essere criticata, può essere criticato l’allenatore ma sotto il punto di vista dell’impegno non si può dire niente. Abbiamo chiaro l’obiettivo”.

Perché i tifosi della Juventus meritano un rimprovero

Allegri ha ragione, i tifosi della Juventus meritano un rimprovero: quello di aver esaltato l’allenatore in un momento così negativo della squadra.