Lazio, scatto Champions! Zaccagni piega il Verona: è bagarre in zona salvezza

Quattro vittorie di fila, tre in campionato e una in Coppa Italia (seppur inutile per la qualificazione). Continua la striscia positiva della Lazio di Igor Tudor in una partita fortemente segnata dagli ex. Se, infatti, l’allenatore biancoceleste si è fatto notare in Serie A proprio alla guida del Verona, lo stesso vale per Mattia Zaccagni che questa sera ha segnato il più classico dei gol dell’ex.

Una rete pesantissima che è valsa tre punti importanti per la Lazio. I capitolini salgono al sesto posto in classifica, a quota 55 punti, a -3 dalla Roma (con una gara da giocare) e dalla zona Champions League che sembrava un miraggio solo poche partite fa.

Stop Verona: è bagarre salvezza

Per il Verona non era di certo una gara semplice sulla carta, ma forse resta un po’ di rammarico per aver accarezzato, per 72 minuti, la possibilità di ottenere un punto importante in ottica salvezza. I veneti restano a quota 31 punti, gli stessi di Empoli e Frosinone, tutte e 3 le squadre sarebbero salve se il campionato finisse oggi, ma mancano ancora 4 giornate e i soli 3 punti dall’Udinese (impegnata domani contro il Bologna) non fanno dormire sonni tranquilli.

Classifica Serie A

Inter 86 Milan 70 Juventus 65 Bologna 62 Roma 58 Lazio 55 Atalanta 54 Napoli 49 Fiorentina 47 Torino 46 Monza 44 Genoa 39 Lecce 36 Cagliari 32 Empoli 31 Verona 31 Frosinone 31 Udinese 28 Sassuolo 26 Salernitana 15