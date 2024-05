Taibi a CalcioWeb, dai protagonisti a Parma ai 4 pupilli in A: “ci avevamo visto lungo”, poi si sbilancia sul portiere più forte

CalcioWeb

In casa Parma continua la festa dopo la splendida promozione nel campionato di Serie A. La squadra di Fabio Pecchia è stata protagonista di un rendimento eccezionale nel corso della stagione e l’apoteosi è arrivata dopo il pareggio sul campo del Bari. La sfida del San Nicola si è conclusa sul risultato di 1-1 e il vantaggio di 7 punti sulla terza a 2 giornate dalla conclusione è irraggiungibile per le rivali.

Il Parma torna in Serie A dopo 3 anni molto altalenanti e soprattutto un rendimento ben al di sotto delle aspettative nelle prime due stagioni. La proprietà è molto ambiziosa e le prospettive per il futuro sono interessanti. Il pareggio contro il Bari ha regalato una soddisfazione enorme a Fabio Pecchia e soprattutto la terza promozione in Serie A della sua carriera dopo quella del 2016/2017 con il Verona e l’altra con la Cremonese nel 2021/2022.

La promozione del Parma porta la firma di calciatori del calibro di Man, Benedyczak e soprattutto Bernabé, poi Bonny, Sohm e Mihaila. Altri 4 calciatori, tutti ‘scoperti’ o rilanciati dal ds Massimo Taibi, si sono messi in mostra al Parma: Hernani, Di Chiara, Del Prato e Charpentier.

Massimo Taibi ai microfoni di CalcioWeb, dal Parma ai protagonisti in Serie A

Il primo riferimento di Massimo Taibi è proprio al rendimento dei 4 ex Reggina: “li conosco molto bene, sono grandi calciatori e non sono assolutamente sorpreso delle prestazioni e della promozione nel campionato di Serie A”, sono le parole del direttore sportivo.

L’esperienza in maglia amaranto è stata formativa anche per altri 4 calciatori, attualmente protagonisti in Serie A: il portiere Turati del Frosinone, l’esterno Pierozzi della Salernitana ed i due centrocampisti Fabbian e Folorunsho, rispettivamente al Bologna e al Verona: “sono tutti passati da Reggio, ci avevamo visto lungo. Anche Amione (difensore attualmente in Messico al Club Santos Laguna, ndr), ha fatto molto bene”.

La vera sorpresa della stagione in Serie A porta il nome proprio di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna ma destinato al ritorno all’Inter. Il 21enne è già nel giro della Nazionale ed è un grande candidato anche per la convocazione a Euro2024: “è pronto per una grande squadra”, continua Massimo Taibi.

Il punto sulla Serie B

Non solo il Parma, anche il Como è ad un passo dalla promozione in Serie A. Per il resto si preannuncia una grande bagarre nella zona playoff con una netta favorita: “è il Venezia la candidata numero uno dopo Parma e Como”, è la previsione del direttore sportivo ex Reggina.

In corsa anche il Palermo: “il campionato di Serie B non è mai facile e soprattutto la corsa ai primi due posti è ricca di insidie”.

I portieri e il futuro

Da ex portiere, il direttore sportivo si sbilancia sul rendimento degli estremi difensori italiani: “il più forte è Donnarumma, mi piace molto anche Di Gregorio del Monza”.

Un portiere dal futuro assicurato è Marco Carnesecchi, pupillo proprio di Massimo Taibi: “può fare carriera. Lo avevo preso ai tempi della Reggina ma era stato promesso ad un’altra squadra”, le parole ai microfoni di CalcioWeb.

Massimo Taibi è pronto a rimettersi in gioco dopo le ultime vicende alla Reggina: “si sono aperti dialoghi con squadre di Serie B e Serie C”, conclude il ds.