Italia-Albania, ai raggi X: probabili formazioni e analisi tattica della partita

CalcioWeb

Cerchietto azzurro sul calendario alla data “15 giugno”, il grande giorno del debutto dell’Italia a Euro 2024 è finalmente arrivato. Il Signal Iduna Park di Dortmund, casa del Borussia Dortmund, si dividerà fra Italia e Albania, seconda sfida del Girone B che, alle ore 21:00, seguirà il match tra Spagna e Croazia di questo pomeriggio.

Grande attesa per l’esordio degli azzurri, favoriti sulla carta in una gara da non sbagliare. Attenzione però all’Albania, squadra da non sottovalutare, come l’ex CT Edy Reja ha consigliato mettendo in guardia Donnarumma e compagni. Passiamo ai raggi X Italia-Albania analizzando la sfida che vedremo questa sera.

Come gioca l’Italia

Difficile collocare l’Italia in uno schema tattico univoco. Spalletti, volutamente, si è tenuto in tasca più opzioni possibili. In avvicinamento al torneo gli azzurri si sono schierati con la difesa a 3 ma le formazioni della vigilia parlano di un 4-2-3-1.

La parola d’ordine è equilibrio. L’Italia ha una buona difesa, seppur molto giovane, capace anche di spingere con la qualità di Bastoni e soprattutto il piede di Dimarco, uno dei migliori terzini sinistri di Euro 2024. Mix di corsa e qualità a centrocampo con Jorginho e Barella a fare da schermo alla difesa.

Davanti Chiesa torna esterno, ruolo nel quale ha sempre dato il meglio. Scamacca atteso alla prova della maturità. Il jolly? Le incursioni di Frattesi nella posizione di trequartista.

Come gioca l’Albania

Il CT Sylvinho, ex calciatore del Barcellona, nonchè assistente di Mancini all’Inter, schiera una formazione piena zeppa di ‘italiani’. E. Berisha e Ismajli (Empoli), Kastrati (Cittadella), Djimsiti (Atalanta), Bajrami e Kumbulla (Sassuolo), Hysaj (Lazio), Asllani (Inter), M. Berisha e Ramadani (Lecce) giocano tra Serie A e Serie B.

Non è un caso che la Nazionale albanese sia arrivata fin qui con un ottimo percorso di qualificazione con 4 vittorie, 3 pareggi, 1 sola sconfitta e appena 4 gol subiti. Djimsiti dell’Atalanta e Hysaj della Lazio sono i perni della difesa, Asllani dell’Inter il cervello del centrocampo, mentre in attacco occhi puntati su Armando Broja, giovane talento del Chelsea che questa sarà seguito dagli emissari del Milan.

Come si batte l’Albania?

Attenzione a non sottovalutare l’Albania, squadra sfrontata e che, contro l’Italia che le ha ‘insegnato’ a giocare a calcio (De Biasi, Panucci, Reja tutti ex CT dell’epoca moderna), vuole dimostrare di essere cresciuta al punto tale da battere la sua maestra.

Sylvinho cura molto la fase difensiva, l’Italia dovrà cercare di bucare la retroguardia albanese con qualità di Dimarco-Pellegrini e Chiesa sulle due fasce. Fondamentale il ruolo di Frattesi che dovrà seminare il panico giocando fra le linee quando la palla sarà azzurra, mentre in fase di non possesso avrà il compito di dare fastidio ad Asllani, suo compagno all’Inter e regista dell’Albania, cercando di limitare il gioco delle “Aquile”. Importante tenere d’occhio la qualità di Asani e Broja in attacco.

E Scamacca? Djimsiti lo conosce bene, i due sono compagni all’Atalanta, l’attaccante azzurro dovrà in primis lavorare per aprire gli spazi ai 3 alle sue spalle, poi finalizzare se gli capiterà l’occasione giusta.

Le probabili formazioni di Italia-Albania a Euro 2024

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca

CT: Spalletti

Albania (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi

CT: Sylvinho