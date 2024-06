L’Albania sul telefono e la ‘disponibilità’, Spalletti: “i calciatori non devono rompere i…” | VIDEO

CalcioWeb

Il giorno è finalmente arrivato. Quest’oggi, sabato 15 giugno, l’Italia farà il suo esordio a Euro 2024 affrontando l’Albania. Esordio da non sbagliare per gli azzurri in un girone complicato che vede la presenza di Spagna e Croazia. Gli occhi di un’intera nazione saranno puntati sull’Italia e su Luciano Spalletti che, a Euro 2024, fa il suo esordio assoluto in un grande torneo da CT.

La tensione sale e lo sfogo dei giorni scorsi non ha fatto altro che aggiungere benzina sul fuoco in vista del delicato ingresso dell’Italia nella competizione. Ma il CT, da buon toscano, quando ha qualcosa da dire non riesce proprio a tapparsi la bocca.

Italia-Albania, Spalletti: "calciatori non devono rompere i..."

Italia-Albania, Spalletti contro tutti!

Nella ‘vera’ conferenza stampa che precede Italia-Albania, Spalletti ha messo in scena un vero e proprio one man show. Prima ha letto la rosa dell’Albania con l’ausilio dello smartphone, poi ha chiamato in causa il “miliardo di italiani” (compresi quelli che vivono all’estero… ovviamente) e per finire ha puntato il dito contro i giornalisti e la richiesta di spiegazione al termine ‘disponibilità’ dei giocatori: “disponibilità?” ha dichiarato Spalletti, “disponibilità vuol dire che i giocatori non mi devono rompere i coglio**“. Un altro sfogo del mister, impersonato magistralmente dal comico Pasquale Caprì che accompagna CalcioWeb ne suo speciale Euro 2024!