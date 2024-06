Napoli, la previsione di Barzagli dopo l’arrivo di Conte in panchina

CalcioWeb

Il Napoli e Antonio Conte continuano il lavoro sotto traccia per costruire una squadra in grado di tornare subito competitiva. Il presidente Aurelio De Laurentiis si è affidato ad una garanzia in panchina e la dirigenza è pronta a scatenarsi sul fronte del calciomercato.

“Conte al Napoli? Arriva in un momento delicato dopo l’ultima stagione, ma conoscendolo, e dopo che è stato fermo per un po’, credo che ribalterà l’ambiente e darà soddisfazione a tutti i tifosi”. Andrea Barzagli promuove così il nuovo corso del Napoli, a margine dell’evento “PlanetOn” organizzato da Operazione Nostalgia e il portale Planetwin365.news.