Calciomercato Modena, esterno offensivo dalla Roma: che mossa!

CalcioWeb

Un altro rinforzo in arrivo per il Modena. La sessione estiva di calciomercato estiva continua a regalare sorprese e la squadra di Pierpaolo Bisoli non ha intenzione di nascondersi. In attesa di ufficializzare altre trattative, il Modena si è avvicinato ad un colpo interessante.

Secondo le ultime notizie è vicino l’innesto di Luigi Cherubini, esterno offensivo della Roma. Calciatore classe 2004, è un attaccante esterno di sinistra, in grado di giocare anche a destra e all’occorrenza anche prima punta.

Cresciuto nelle giovanili del club giallorosso, l’attaccante è stato protagonista della trafila della Roma fino all’Under 19. Adesso potrebbe giocarsi le sue carte in Serie B.