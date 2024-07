Caos Coppa Italia-Sanremo, Berlusconi: “contro-programmazione? Rispondo…”

CalcioWeb

“Già negli ultimi anni abbiamo tenuto qualche programma più acceso, soprattutto Rete 4. Ma se la domanda è contro programmeremo Sanremo la risposta è sempre la stessa: no“. È quanto dichiarato da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, durante la serata con la stampa a Cologno Monzese, in merito alla sovrapposizione fra Sanremo 2025 e la Coppa Italia.

Il calendario di Coppa Italia si scontra infatti quello del Festival di Sanremo 2025 come ha sottolineato i primi di luglio Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai. “Di solito vediamo in che momento di mercato siamo e capiamo. Se il mercato risponde, teniamo dei prodotti accesi, facendo il nostro lavoro di televisione commerciale. Ma non c’è nessuna intenzione di contro programmare Sanremo. Poi bisognerà vedere come finisce la questione della Coppa Italia ma è un fatto che ci vede spettatori“, ha concluso Berlusconi.