Olimpiadi Parigi, Settebello ko contro l’Ungheria: il match si ripete? Lo scenario

Dopo la sconfitta di ieri ai rigori della nazionale italiana di Pallanuoto contro l’Ungheria ai quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’azzurro Francesco Condemi, espulso per gioco violento, sarà ascoltato dalla giuria d’appello questa mattina.

Il ricorso, che potrebbe anche addirittura portare ad una clamorosa ripetizione del match, presentato dalla Federazione italiana nuoto, è ora in fase di esame.

In particolare, gli azzurri non hanno gradito la contestata decisione presa dagli arbitri che, dopo il richiamo del Var, hanno trasformato il gol di Condemi del 3-3 in gioco violento, quindi espulsione per l’atleta azzurro e rigore per l’Ungheria, poi trasformato per il 4-2. Si ipotizza quindi una clamorosa ripetizione della partita che riaprirebbe il sogno olimpico del Settebello.

Ultim’ora: l’esito del ricorso