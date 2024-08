Olimpiadi, furia Settebello: la decisione incredibile del direttore di gara | VIDEO

CalcioWeb

Il Settebello è fuori dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri sono stati sconfitti nella sfida dei quarti di finale contro l’Ungheria: la gara si è decisa ai calci di rigore. L’Italia non è stata in grado di gestire il vantaggio ma la partita è salita alla ribalta per un altro motivo.

Sul finire del secondo quarto la partita potrebbe svoltare: gol del 3-3 di Condemi ma l’arbitro clamorosamente annulla.

Il motivo della scelta

All’azzurro è stato fischiato un fallo violento per aver colpito al volto il suo avversario. Il direttore di gara non solo non convalida la rete, ma concede un rigore all’Ungheria per il 4-2 e una superiorità numerica di 4 minuti. L’episodio è stato decisivo per il risultato finale.

Quello successo nei quarti di semifinale di pallanuoto è davvero qualcosa di scandaloso , Condemi tira e segna fa un movimento volontario normalissimo ma viene sbattuto fuori per movimento violento contro l’avversario con rigore a favore per l’Ungheria.#waterpolo #GIOCHIOLIMPICI pic.twitter.com/SF11VoRpGS — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) August 7, 2024