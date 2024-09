Il Milan dura 20 minuti, poi viene travolto dal Liverpool: serata nera per Maignan

CalcioWeb

Notte amara quella vissuta dal Milan all’esordio nella Champions League 2024-2025. I rossoneri avevano davanti uno scoglio complicato da superare come il Liverpool e avevano bisogno di risposte e certezze. Dopo il 4-0 contro il Venezia, la sconfitta di questa sera per 1-3 sicuramente non farà bene all’umore. Con il derby contro l’Inter all’orizzonte poi…

A dirla tutta, la partita si era messa anche bene. Al 3′ minuto Pulisic scappa sulla destra e batte Alisson per l’1-0. Il Milan nei primi 20 minuti trova spazi e sembra tenere bene in campo ma, superata la sbandata iniziale, sono i ‘Reds’ a fare la partita. Salah scheggia due volte la traversa, due palle da fermo risultano fatali: Konate corregge in rete di testa un calcio di punizione, van Dijk fa lo stesso da corner.

Gli inglesi ribaltano la gara e il Milan subisce il colpo. Su entrambi i gol Mike Maignan non è esente da colpe: il francese sembra poco reattivo e lamenta un problema al quadricipite destro e al collo del piede sinistro. La verve iniziale si affievolisce, la difesa fatica. Nella ripresa Maignan esce in lacrime dopo uno scontro di gioco (serata tragica…) ed entra il baby Torriani la cui imbattibilità dura 15 minuti prima che Szoboszlai chiuda l’1-3 in contropiede.

San Siro si svuota nel finale, immagine termometro dell’ambiente rossonero. La difesa continua a sembrare fragile, il centrocampo non fa filtro, davanti Leao non si accende. Il derby contro l’Inter del weekend potrebbe anche essere decisivo per il futuro di Fonseca soprattutto in caso di sconfitta senza appello.