Risultati Champions League: bene la Juve, male il Milan, il Bayern ne fa 9! | CLASSIFICA

Cala il sipario sul primo martedì della Champions League 2024-2025 con tanti risultati interessanti e una pioggia di gol. Sorride a metà l’Italia: la Juventus batte 3-1 il PSV dominando, punteggio all’opposto per il Milan che perde malamente 1-3 contro il Liverpool.

Bayern Monaco a valanga sulla Dinamo Zagabria con un netto 9-2. Kane, Guerreiro e Olise mettono in ghiaccio la gara già nel primo tempo, ma nella ripresa i croati rispondono con Petkovic e Ogiwara. Reazione punita con 6 gol dai bavaresi: 3 gol di Kane, Olise, Sane e Goretzka arrotondano il risultato.

Vittoria per 3-1 del Real Madrid sullo Stoccarda (subito in gol Mbappè ed Endrick), 0-3 dell’Aston Villa sullo Young Boys, successo dello Sporting per 2-0 sul Lille.

Risultati Champions League 1ª Giornata

Martedì 17 settembre

Ore 18:45

Juventus-PSV 3-1

Young Boys-Aston Villa 0-3

Ore 21:00

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria 9-2

Milan-Liverpool 1-3

Real Madrid-Stoccarda 2-1

Sporting-Lille 2-0

Classifica Champions League

Bayern 3 Aston Villa 3 Liverpool 3 Juventus 3 Real Madrid 3 Sporting 3 Arsenal 0 Manchester City 0 Monaco 0 PSG 0 Brest 0 Bologna 0 Salisburgo 0 Sturm Graz 0 Sparta Praga 0 Club Brugge 0 Slovan Bratislava 0 Bayer Leverkusen 0 Borussia Dortmund 0 Inte r0 Atalanta 0 Feyenoord 0 Barcellona 0 Atletico Madrid 0 Benfica 0 Celtic 0 Stella Rossa 0 Shakthar 0 Girona 0 Lipsia 0 PSV 0 Stoccarda 0 Milan 0 Lille 0 Young Boys 0 Dinamo Zagabria 0