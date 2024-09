Marsiglia, l’ex Juventus Rabiot accolto come una star | VIDEO

CalcioWeb

E’ pronta a prendere il via la nuova avventura di Adrien Rabiot con la maglia del Marsiglia. L’entusiasmo è alle stelle per la squadra di De Zerbi dopo l’ottimo inizio di stagione in Ligue 1.

Oltre 300 tifosi hanno accolto nella notte l’ex Juventus all’aeroporto di Marsiglia. Il nazionale francese, svincolatosi questa estate dalla Juventus, è stato ricevuto come una star dai tifosi dell’Olympique Marsiglia.

Il calciatore, spesso accostato al Milan e all’Inter durante l’ultima sessione di calciomercato, ha sottoscritto un contratto di due anni con il club francese.

Adrien Rabiot chante « Qui ne saute pas n’est pas marseillais 🎶 » avec ses nouveaux supporters. 💙🤍 🎥 @Uzumaniko pic.twitter.com/rjYe8KUnMz — Actu Foot (@ActuFoot_) September 16, 2024