Crotone, mister Longo incassa la fiducia del club

Nonostante la pesante sconfitta interna contro l’Avellino non sono previsti ribaltoni in panchina in casa Crotone. Si va quindi verso la conferma del tecnico Emilio Longo.

“Ci dobbiamo prendere le responsabilità, a partire dalla società e dal sottoscritto, ha dichiarato a fine gara il direttore sportivo Antonio Amodio. Sappiamo di non essere questi, perché lo abbiamo dimostrato ad inizio stagione, valuteremo qualcosa sul mercato anche per sostituire gli infortunati ma di sicuro dobbiamo ripartire. Anche stasera i cali ci portano a subire gol e a scioglierci, dobbiamo reagire perché qui si può lavorare bene, il presidente ci dà fiducia e noi dobbiamo trovare le soluzioni”.