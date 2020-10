Le notizie del giorno – Grande paura per l’ex attaccante, anche della Nazionale italiana, Luca Toni. Tre banditi sono entrati nella sua villa a Montale, frazione di Castelnuovo Rangone (Mo) e hanno svaligiato la casa del bomber. Fortunatamente non sono stati coinvolti i figli. La conferma è arrivata direttamente dal diretto interessato. “Siccome sta circolando la notizia, volevo comunicare che giovedì sera tra le 1930 e le 2130 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi. La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Dopo quello di ieri che ha coinvolto il calciatore dell’Ascoli Ninkovic, si è verificato un altro incidente stradale legato al mondo del calcio. Attimi di paura per lo juventino Kulusevski. Dopo l’isolamento il giocatore della Juventus era pronto a fare rientro a casa, il padre è stato vittima di un incidente con l’auto. L’uomo si stava dirigendo proprio al centro sportivo bianconero, durante il viaggio ha perso il controllo della sua Jeep Renegade che si è completamente ribaltata in mezzo alla carreggiata di via Traves. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Altro scivolone di Mario Balotelli al Grande Fratello Vip. L’attaccante è entrato nella casa più spiata per fare una sorpresa al fratello Enock: è stato un momento divertente tra risate e battutine. Una è stata volgare e sessista nei confronti di una sua ex fiamma, Dayane Mello. Il riferimento è alla sue prestazioni a letto ed è stata considerata un’offesa verso tutte le donne. “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice basta che mi fai male”. In alto la FOTOGALLERY.

Belen Rodriguez è una delle donne più belle, seguite e apprezzate del mondo dello spettacolo. Non è da meno la sorella Cecilia, anche in questo caso l’aspetto fisico rappresenta il cavallo di battaglia. L’argentina può contare su tantissimi follower, sono infatti più di 4 milioni i fan che hanno modo di ammirare i suoi scatti. L’ultima foto ha veramente fatto impazzire i social, Cecilia Rodriguez si è fotografata in versione super sexy. In alto la FOTOGALLERY con tutti gli scatti da impazzire.