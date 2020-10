L’attaccante Mario Balotelli è finito nella bufera per una frase sessista contro Dayane Mello durante la puntata del Grande Fratello Vip. “Dayane Mello mi vuole dentro? Poi dice che fa male”, con un chiaro riferimento sessuale. Il calciatore ha deciso di scrivere un messaggio su Instagram sull’argomento.

“Ragazze, chiedo scusa se qualcuna si è sentita offesa. Con Dayane ho confidenza e ho un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare, ma le voglio un mondo di bene. Anzi. Quindi basta fare le femministe o i maschilisti. Chiedo scusa per chi si è sentita offesa, ma se non si conosce i rapporti tra le persone non si può giudicare: informatevi. Ho due mamme, tre sorelle e una figlia e sono le donne della mia vita. Basta speculare sul nulla. Vi voglio bene”.