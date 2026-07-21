Dopo i Mondiali 2026: cambia il Ranking FIFA (male per l’Italia) e Messi non è ancora pronto a fare rientro a casa. Intanto c’è già la favorita per Euro2028

Il Mondiale 2026 è ufficialmente andato in archivio con il trionfo della Spagna, ma le sue onde d’urto stanno scuotendo il calcio internazionale. Mentre le “Furie Rosse” festeggiano l’inizio di una nuova era dorata, il resto del pianeta pallone fa i conti con le conseguenze del torneo nordamericano: tra delusioni cocenti, ritorni a casa amari e classifiche globali completamente stravolte.

Spagna campione, Argentina in lutto: il ritorno amaro della Selección

È bastata una stoccata di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare al MetLife Stadium di New York per consegnare alla Spagna la coppa più desiderata e condannare l’Argentina a un ritorno in patria intriso di rimpianti. L’Albiceleste di Scaloni è atterrata nella notte a Buenos Aires in un clima irreale. Ad accogliere la squadra all’aeroporto di Ezeiza non c’erano i caroselli di festa di quattro anni prima, ma una sobria scritta “Gracias” sulla pista e centinaia di tifosi sotto la pioggia battente. Niente festeggiamenti ufficiali e niente festa nazionale: la Federcalcio argentina (AFA) e il governo Milei hanno annullato ogni evento pubblico. Tra i più amareggiati anche le stelle Lionel Messi e Rodrigo De Paul, che non sono nemmeno saliti sull’aereo di rientro, preferendo rimanere negli Stati Uniti.

Ranking FIFA: Spagna regina del mondo, crollo dell’Italia

La vittoria iridata ridisegna completamente la geografia del calcio mondiale. L’aggiornamento del Ranking FIFA ufficializza il sorpasso in vetta: la Spagna scavalca l’Argentina e sale al 1° posto. Sul podio globale salgono anche Francia e Inghilterra (rispettivamente 3ª e 4ª), premiate dal loro cammino fino alle semifinali. Notizie dolenti, invece, per gli azzurri. La mancata partecipazione al Mondiale, infatti, costa carissimo all’Italia, che scivola di tre posizioni e sprofonda al 15° posto.

Le novità principali della Top 20 FIFA

1° posto (+1): Spagna (Nuova capolista)

2° posto (-1): Argentina

3° e 4° posto: Francia e Inghilterra

5° e 6° posto: Brasile (+1) e Marocco (+1)

10° posto (+4): Messico (Ritorna in Top 10 dopo oltre 4 anni)

15° posto (-3): Italia (Agganciata dalla Svizzera)

19° posto (+12): Norvegia (Exploit del torneo dopo i quarti di finale)

Verso Euro 2028: la Spagna sogna il Triplete e quota già i favoriti

Mentre i cori del trionfo sono ancora caldi, la selezione di Luis de la Fuente guarda già oltre. L’obiettivo dichiaratosi è ripetere lo storico “Tris” collezionato tra il 2008 e il 2012 (Europeo-Mondiale-Europeo). I bookmaker non hanno dubbi: per Euro 2028 (che si giocherà in Inghilterra e Scozia), Spagna e Francia sono le grandissime favorite, appaiate in lavagna a quota 5,00. Subito dietro inseguono i padroni di casa dell’Inghilterra (6,00), forti del terzo posto iridato, davanti a Portogallo (8,00) e Germania (9,00). E l’Italia? Gli Azzurri figurano decisamente staccati nelle lavagne delle quote: un loro trionfo paga 20,00 volte la posta. In attesa dell’ufficialità del nuovo commissario tecnico la speranza è di riuscire a rievocare i fasti di Wembley 2021 e rialzare la testa dopo l’ennesimo anno buio.