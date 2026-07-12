Mondiali 2026: ancora Jude Bellingham a salvare l’Inghilterra, mentre l’Argentina non scende dal trono. Tabellone e orari delle semifinali

Il Mondiale 2026 non smette di regalare colpi di scena e, in una notte italiana ad altissima tensione, ha emesso i suoi ultimi, definitivi verdetti per i quarti di finale. Inghilterra e Argentina volano in semifinale dopo due battaglie epiche, strappando il pass per il penultimo atto del torneo rispettivamente contro la Norvegia del gigante gentile Erling Haaland e contro la Svizzera. Ora il quadro è completo: la coppa del mondo entra nella sua fase più calda. Ecco il racconto dettagliato di una notte folle e gli accoppiamenti ufficiali delle semifinali, con date e orari italiani.

Hey Jude! Bellingham formato Pallone d’Oro: l’Inghilterra spezza il sogno della Norvegia al 93′

La sfida delle 23:00 italiane si apre in un’atmosfera di profonda commozione per il minuto di silenzio dedicato alla tragica e prematura scomparsa di Jayden Adams, centrocampista venticinquenne del Sudafrica. Il giovane aveva militato nella nazionale sudafricana proprio in questo Mondiale, giocando in campo contro il Messico, la Repubblica Ceca e con la Corea del Sud. Sul campo, l’Inghilterra affronta il match con lo spettro dei diffidati (anche se i cartellini verranno azzerati a partire dalle semifinali), contro una Norvegia inizialmente molto passiva e quasi “addormentata” prima dell’hydration break. Per gli inglesi è anche la notte della storia per Jordan Pickford, che diventa ufficialmente il giocatore con più presenze nei Mondiali nella storia della nazionale dei Tre Leoni. La storia, però, rischia di trasformarsi in incubo. Al 36′ la Norvegia gela i britannici: Schjelderup sorprende proprio Pickford e firma l’inatteso 1-0. L’Inghilterra barcolla ma reagisce da grande squadra e al 45′, proprio prima dell’intervallo, trova l’1-1 con un gol bellissimo di Jude Bellingham, il suo quinto in questo Mondiale. Nel recupero, un pallonetto di Kane fa tremare i norvegesi, ma l’azione viene fermata per fuorigioco. La ripresa è da brividi. Al 55′ la Norvegia raddoppia con Heggem su sviluppi di un calcio d’angolo. L’arbitro viene richiamato al monitor: dopo un check per potenziale fuorigioco e un fallo di Haaland, la rete viene annullata. Lo spavento scuote i Tre Leoni, che assediano l’area avversaria fino al clamoroso epilogo. Al minuto 93 è ancora Jude Bellingham a vestire i panni del supereroe: “con il tempismo perfetto di un ballerino di tiptap” si avventa in area da rapinatore e firma il definitivo 2-1 che manda l’Inghilterra in visibilio e in semifinale. Con questa doppietta Jude Bellingham si porta a quota 6 gol segnati in questo Mondiale, raggiungendo il suo capitano Harry Kane, anche lui a 6 reti. Sopra di loro solo Haaland (7 reti) e Mbappè e Messi entrambi a 8.

Argentina-Svizzera: i campioni in carica non vogliono scendere dal trono. Dramma per Embolo che lascia la Svizzera in 10

Alle 03:00 italiane, il teatro dei sogni si sposta a Kansas City. L’atmosfera è surreale: lo stadio è una marea Albiceleste, sembra di essere a Buenos Aires. I campioni del mondo in carica dell’Argentina non hanno alcuna intenzione di scendere dal trono. Leo Messi sa che ogni partita a questo punto può essere l’ultima della sua leggendaria carriera, e i compagni lottano con le unghie per dilatare il suo tempo nel torneo. Dall’altra parte c’è una Svizzera difronte al momento più importante della sua storia recente, di ritorno ai quarti di finale ben 72 anni dopo l’ultima volta. La partita si sblocca subito. Al 10′ Alexis Mac Allister svetta di testa su un cross radiocomandato di Messi e fa 1-0. L’Argentina controlla, ma al 67′ la Svizzera trova il pareggio grazie a Ndoye (1-1). Da quel momento, inizia il dramma elvetico. Al 70′ Breel Embolo simula un fallo. Inizialmente l’arbitro estrae il giallo per Paredes, ma il VAR interviene per uno clamoroso scambio di persona (identità errata). Raddrizzata la decisione, il giallo va ad Embolo: l’attaccante, già ammonito, riceve il secondo cartellino e viene espulso. Embolo abbandona il campo in lacrime e la Svizzera resta in 10 uomini. L’inferiorità numerica sposta l’inerzia, ma la Svizzera resiste eroicamente fino ai tempi supplementari, dove l’Argentina sembra accusare la stanchezza. Al 112′, però, sale in cattedra la magia: Julian Alvarez inventa un gol straordinario sotto l’incrocio dei pali. “Il Ragno sa dove sono le ragnatele”: è il suo primo gol in questo Mondiale, quello della liberazione. Al 120′ ci pensa Lautaro Martinez a chiudere definitivamente i giochi firmando il 3-1. L’Argentina è in semifinale, il sogno del bis è più vivo che mai.

Tabellone Semifinali Mondiali 2026: accoppiamenti, date e orari italiani

Con la conclusione dei quarti di finale, sono ufficialmente delineati gli accoppiamenti per le semifinali del Mondiale 2026.

Martedì 14 alle ore 21:00 (italiane), a Dallas, avremo Francia vs Spagna . La prima si è guadagnata il posto sconfiggendo il Marocco , mentre la seconda ha eliminato il Belgio di KDB.

Mercoledì 15 alle ore 21:00 (italiane), ad Atlanta, andrà invece in scena Inghilterra-Argentina.

Chi rimarrà in piedi?