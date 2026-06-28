Mondiali 2026, fase a gironi conclusa: classifiche definitive, qualificate ai sedicesimi e statistiche

Dopo tre giornate e 72 partite disputate, si chiude la fase a gironi dei Mondiali 2026. Le prime sentenze del torneo hanno definito le 32 Nazionali che conquistano l’accesso alla fase a eliminazione diretta, proseguendo la corsa verso la finale del 19 luglio, mentre le altre salutano la competizione dopo aver scritto, in alcuni casi, pagine memorabili della propria storia calcistica. Questa lunga prima fase del torneo ha confermato alcune delle favorite della vigilia, ha ridimensionato altre Nazionali attese al salto di qualità e ha regalato spazio a selezioni capaci di conquistare il pubblico ben oltre il proprio piazzamento finale. Dai grandi campioni ai portieri diventati protagonisti, dalle goleade alle sorprese maturate negli ultimi minuti, il Mondiale entra ora nella sua fase più spettacolare: quella dell’eliminazione diretta. Di seguito il riepilogo completo della fase a gironi, con le classifiche definitive dei dodici gruppi, le migliori terze qualificate, il tabellone dei sedicesimi, i dati disciplinari e le statistiche aggiornate.

Le classifiche definitive dei 12 gironi dei Mondiali 2026

Gruppo A

Con il Messico matematicamente qualificato, il Sudafrica vince la battaglia per il secondo posto contro la Corea del Sud.

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt. 1 Messico 3 3 0 0 6 0 6 9 2 Sudafrica 3 1 1 1 2 3 -1 4 3 Corea del Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 4 Repubblica Ceca 3 0 1 2 2 6 – 4 1

Gruppo B

Nulla da fare per il Qatar: la Bosnia si impone 3-1.

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt. 1 Svizzera 3 2 1 0 7 3 4 7 2 Canada 3 1 1 1 8 3 5 4 3 Bosnia ed Erzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1

Gruppo C

Il Marocco batte Haiti e conquista il secondo posto del girone mentre il Brasile domina la Scozia.

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt. 1 Brasile 3 2 1 0 7 1 6 7 2 Marocco 3 2 1 0 6 3 3 7 3 Scozia 3 1 0 2 1 4 -3 3 4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0

Gruppo D

La rimonta della Turchia al 98esimo minuto umilia gli Stati Uniti che, tuttavia, avevano già blindato il primo posto del girone.

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt. 1 Stati Uniti 3 2 0 1 8 4 4 6 2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 4 Turchia 3 1 0 2 3 5 -2 3

Gruppo E

La Costa d’Avorio firma uno storico passaggio di turno mentre si chiude il sogno del Curaçao.

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt. 1 Germania 3 2 0 1 10 4 6 6 2 Costa d’Avorio 3 2 0 1 4 2 2 6 3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1

Gruppo F

L’Olanda domina 3-1 la Tunisia che chiude la fase a gironi con zero punti.

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt. 1 Olanda 3 2 1 0 10 4 6 7 2 Giappone 3 1 2 0 7 3 4 5 3 Svezia 3 1 1 1 7 7 0 4 4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0

Gruppo G

Grazie a un gol annullato per fuorigioco all’Iran, l’Egitto si prende il secondo posto e vola ai sedicesimi.

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt. 1 Belgio 3 1 2 0 6 2 4 5 2 Egitto 3 1 2 0 5 3 2 5 3 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 4 Nuova Zelanda 3 0 1 2 4 10 -6 1

Gruppo H

La Spagna domina la classifica e il sogno capoverdiano prosegue nella fase ai gironi.

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt. 1 Spagna 3 2 1 0 5 0 5 7 2 Capo Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 3 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 4 Arabia Saudita 3 0 2 1 1 5 -4 2

Gruppo I

Con il 4-1 della terza giornata, la Francia blinda il primo posto.

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt. 1 Francia 3 3 0 0 10 2 8 9 2 Norvegia 3 2 0 1 8 7 1 6 3 Senegal 3 1 0 2 8 6 2 3 4 Iraq 3 0 0 3 1 12 -11 0

Gruppo J

L’Argentina batte la Giordania 3-1 e si conferma capolista del girone: ancora un gol di Messi all’80esimo su punizione.

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt. 1 Argentina 3 3 0 0 8 1 7 9 2 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 3 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 4 Giordania 3 0 0 3 3 8 -5 0

Gruppo K

Colombia-Portogallo si ferma sullo 0-0: entrambe vanno ai sedicesimi.

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt. 1 Colombia 3 2 1 0 4 1 3 7 2 Portogallo 3 1 2 0 6 1 5 5 3 RD Congo 3 1 1 1 4 3 1 4 4 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0

Gruppo L

Un gol di Vlasic decide il finale di Croazia-Ghana che si chiude 2-1.

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt. 1 Inghilterra 3 2 1 0 6 2 4 7 2 Croazia 3 2 0 1 5 5 0 6 3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0

Le 32 Nazionali qualificate ai sedicesimi di finale

Terminata la fase a gironi, il quadro delle qualificate ai sedicesimi è finalmente completo. Le prime due classificate di ciascun girone conquistano automaticamente il passaggio del turno, mentre gli ultimi otto posti vengono assegnati alle migliori terze sulla base dei criteri previsti dal regolamento FIFA.

Prime e seconde classificate

I criteri per ordinare la classifica in caso di parità di punti tra una o più squadre, secondo il regolamento FIFA, seguono due step. Il primo tiene in considerazione il maggior numero di punti ottenuti, la miglior differenza reti e il maggior numero di gol segnati nelle partite del girone tra le due squadre interessate. Il secondo step si applica solo se le due squadre appaiono ancora in parità dopo l’applicazione dei primi tre criteri e considera la differenza reti e il maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone e, infine, il fair play, ovvero il punteggio di condotta dei componenti della squadra, sia giocatori che dirigenti, in relazione al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti. Se dopo il secondo step ci fossero ancora squadre in parità, un terzo step prevede la classificazione secondo l’edizione più recente del Ranking FIFA.

Messico (gruppo A) / 9 pt.

Argentina (gruppo J) / 9 pt.

Svizzera (gruppo B) / 7 pt.

Francia (gruppo I) / 9 pt.

Brasile (gruppo C) / 7 pt.

Marocco (gruppo C) / 7 pt.

Olanda (gruppo F) / 7 pt.

Spagna (gruppo H) / 7 pt.

Colombia (gruppo K) / 7 pt.

Inghilterra (gruppo L) / 7 pt.

Stati Uniti (gruppo D) / 6 pt.

Germania (gruppo E) / 6 pt.

Costa d’Avorio (gruppo E) / 6 pt.

Norvegia (gruppo I) / 6 pt.

Croazia (gruppo L) / 6 pt.

Giappone (gruppo F) / 5 pt.

Belgio (gruppo G) / 5 pt.

Egitto (gruppo G) / 5 pt.

Portogallo (gruppo K) / 5 pt.

Sudafrica (gruppo A) / 4 pt.

Canada (gruppo B) / 4 pt.

Australia (gruppo D) / 4 pt.

Austria (gruppo J) / 4 pt.

Capo Verde (gruppo H) / 3 pt.

Le otto migliori terze

Se alcune Nazionali si sono garantite la qualificazione matematica con largo anticipo, altre hanno dovuto attendere gli ultimi risultati per sapere se avrebbero passato il turno, in particolare le migliori terze. Accedono infatti ai sedicesimi anche 8 squadre su 12 che si sono classificate terze nel proprio girone. I criteri per questa ulteriore classifica tengono in considerazione il maggior numero di punti ottenuti, la miglior differenza reti e il maggior numero di gol segnati nelle partite del proprio girone e, infine, il fair play. Le squadre a pari punti anche in questo caso vengono eventualmente classificate secondo l’edizione più recente del Ranking FIFA.

RD Congo (gruppo K) / 4 pt. DR 1

Ecuador (gruppo E) / 4 pt. DR 0

Svezia (gruppo F) / 4 pt. DR 0

Ghana (gruppo L) / 4 pt. DR 0

Bosnia ed Erzegovina (gruppo B) / 4 pt. DR -1

Paraguay (gruppo D) / 4 pt. DR -2

Algeria (gruppo J) / 4 pt. DR -2

Senegal (gruppo I) / 3 pt. DR 2

Tabellone dei sedicesimi dei Mondiali 2026: tutti gli accoppiamenti

Ecco quali saranno tutti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta, al via stasera alle ore 21 (ora italiana) con Sudafrica-Canada. D’ora in poi, ogni partita assegnerà il passaggio del turno o l’eliminazione diretta.

Sudafrica – Canada domenica 28 giugno ore 21.00 Brasile – Giappone lunedì 29 giugno ore 19.00 Germania – Paraguay lunedì 29 giugno ore 22.30 Olanda – Marocco martedì 30 giugno ore 03.00 Costa d’Avorio – Norvegia martedì 30 giugno ore 19.00 Francia – Svezia martedì 30 giugno ore 23.00 Messico – Ecuador mercoledì 1° luglio ore 03.00 Inghilterra – RD Congo mercoledì 1° luglio ore 18.00 Belgio – Senegal mercoledì 1° luglio ore 22.00 Stati Uniti – Bosnia ed Erzegovina giovedì 2 luglio ore 02.00 Spagna – Austria giovedì 2 luglio ore 21.00 Portogallo – Croazia venerdì 3 luglio ore 01.00 Svizzera – Algeria venerdì 3 luglio ore 05.00 Australia – Egitto venerdì 3 luglio ore 20.00 Argentina – Capo Verde sabato 4 luglio ore 00.00 Colombia – Ghana sabato 4 luglio ore 03.00

Le statistiche della fase a gironi dei Mondiali 2026: gol, cartellini e record

Le Nazionali che hanno segnato più gol nelle prime tre giornate del Mondiale sono quelle di Olanda, Germania e Francia con 10 reti, seguite da Senegal, Norvegia, Canada, Argentina e USA (8). Il Belgio, invece, è la squadra che ha totalizzato più tiri, 73, seguita da Turchia (70), Colombia, Canada e Inghilterra (59). La Germania è la squadra con il miglior valore Expected Goals (xG), 7.38, seguita da Canada (7.00) e Inghilterra (6.72). A guadagnarsi il titolo di capocannoniere della fase a gironi è Lionel Messi con 6 gol, seguito dai francesi Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, entrambi con quattro gol. Il Qatar è la squadra con più autogol, due, mentre Tunisia e Iraq hanno subìto più gol, 12 in totale. Messico e Spagna chiudono la fase a gironi con tre clean sheet a testa, mentre il portiere del Curaçao Eloy Room ha il più alto numero di parate, ben 21. Dal punto di vista disciplinare, la FIFA ha introdotto per questa edizione della Coppa del Mondo alcune nuove regole, tra cui il cartellino rosso per il giocatore che si copre mentre parla con gli avversari, sanzione che ha colpito il giocatore paraguaiano Miguel Almirón durante Turchia-Paraguay. Per quanto riguarda i cartellini gialli, il regolamento prevede la cosiddetta regola del “clean slate”, un reset delle ammonizioni alla fine della fase a gironi e dopo i quarti di finale. Raggiungere due ammonizioni tra sedicesimi, ottavi e quarti costa al giocatore un turno di stop prima del reset in vista di semifinali, finale e finale per il terzo posto.

Cartellini gialli

Giocatore Nazionale Cartellini gialli Abdukodir Khusanov Uzbekistan 2 Ahmed Fathi Qatar 2 Amir Al-Ammari Iraq 2 Diego Alexander Gómez Amarilla Paraguay 2 Gervane Kastaneer Curaçao 2 Juninho Bacuna Curaçao 2 Mohanad Lasheen Egitto 2 Saeid Ezatolahi Iran 2 Sidny Lopes Cabral Capo Verde 2 Teboho Mokoena Sudafrica 2

Cartellini rossi

Giocatore Nazionale Cartellini rossi Agustín Canobbio Uruguay 1 Assim Madibo Qatar 1 César Montes Messico 1 Homam Ahmed Qatar 1 Miguel Almirón Paraguay 1 Nathan Ngoy Belgio 1 Rebin Sulaka Iraq 1 Sphephelo Sithole Sudafrica 1 Tarik Muharemović Bosnia ed Erzegovina 1 Themba Zwane Sudafrica 1

I sedicesimi inaugurano la fase decisiva dei Mondiali 2026

La fase a gironi ha definito le gerarchie iniziali e, soprattutto, ha già regalato alcune delle storie più belle del torneo, ma il passato della Coppa del Mondo insegna che è la fase a eliminazione diretta a costruire le leggende. Da questo momento ogni errore può essere decisivo, ogni rigore può cambiare il destino di una Nazionale e ogni partita può consegnare un nuovo protagonista alla storia del torneo. I sedicesimi inaugureranno la parte più intensa del Mondiale 2026, quella in cui il margine tra gloria ed eliminazione si misura in novanta minuti, o poco più.