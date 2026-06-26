Rivoluzione Mondiale nel Gruppo E: Germania prima, Costa d’Avorio storica e l’Ecuador compie il miracolo!

Dopo i verdetti del gruppo A, B e C, anche il verdetto della terza e ultima giornata del Gruppo E ha regalato verdetti storici e colpi di scena drammatici. Prima degli ultimi 90 minuti, la situazione vedeva la Germania già blindata in vetta a quota 6 punti, la Costa d’Avorio forte dei suoi 3 punti (a cui bastava un pareggio), mentre Ecuador e Curacao inseguivano a un solo punto con l’obbligo di vincere e sperare. Ecco come è cambiata la galassia del Girone E dopo una giornata pazzesca che ha riscritto la storia del calcio per due intere nazioni.

Ecuador-Germania 2-1: Plata firma l’impresa, la “Tri” scala una montagna e urla “si, se puede!”

Al New Jersey Stadium di New York va in scena Davide contro Golia. L’Ecuador non ha nulla da perdere, la Germania gioca per l’onore e per scaldare i motori in vista dei sedicesimi. La partita si accende subito:

2′ minuto: Sané porta avanti la Germania. Per lui è il 18esimo gol in nazionale, ma il primo storico sigillo in un Mondiale alla quinta presenza.

9′ minuto: La reazione dell’Ecuador è immediata. Angulo trova il gol del pareggio che riaccende le speranze: 1-1.

78′ minuto: L’apoteosi. Su azione da calcio d’angolo, G. Plata svetta e firma il gol del 2-1.

La difesa dell’Ecuador regge l’urto finale dei panzer tedeschi. Una vittoria di cuore che permette alla Tri di passare il turno come una delle migliori terze classificate. Una vera e propria scalata in contropiede.

Costa d’Avorio-Curacao 2-0: Pepé si infrange sull’Onda Blu e scrive la storia

A Philadelphia si affrontano due squadre a caccia di un sogno mai realizzato. Per la Costa d’Avorio è il quarto Mondiale, ma non ha mai superato la fase a gironi; Curacao, la “Blue Wave”, è al suo debutto assoluto nella competizione. A Curacao serve solo la vittoria, perché un pareggio a quota 2 punti non basterebbe per il ripescaggio.

La partita viene decisa dalla stella più brillante degli Elefanti:

7′ minuto: Assist perfetto di Diomandé per Nicolas Pepé che sblocca il match: 1-0. Curacao prova a reagire con orgoglio e iniziative personali, ma la difesa ivoriana fa buona guardia.

64′ minuto: Ancora Pepé! Doppietta personale per l’esterno e 2-0 che mette in ghiaccio la partita.

Al fischio finale esplode la festa: la Costa d’Avorio si qualifica per la prima volta nella sua storia alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale, chiudendo comodamente al secondo posto.

Classifica finale Gruppo E: Chi passa e chi va a casa

La situazione all’indomani dell’ultima giornata ha ridisegnato completamente la gerarchia del girone: