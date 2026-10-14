Serie A, chi sale e chi frena: Inter e Lazio al comando, Napoli in ripresa

Dopo la pausa nazionali che ha visto protagonista la nuova Italia di Mancini, la Serie A riparte con una sesta giornata che offre indicazioni interessanti sugli equilibri del campionato. Inter e Lazio confermano il proprio momento positivo e condividono la vetta della classifica, mentre la Roma rallenta sul campo del Como. Pareggi in trasferta per Milan e Juventus, che perdono l’occasione di avvicinarsi alle prime posizioni, e segnali incoraggianti per il Napoli, protagonista di un netto successo sul Frosinone. Alle spalle delle squadre più attese, il Cagliari continua a ritagliarsi uno spazio da protagonista, mentre la situazione del Venezia, ancora fermo a zero punti, si fa sempre più complicata. Il turno offre quindi spunti sia nella parte alta sia in quella bassa della classifica, in un campionato nel quale è ancora presto per individuare gerarchie definitive, ma iniziano a emergere tendenze da seguire.

Serie A, i risultati della sesta giornata dopo la pausa nazionali

Il ritorno in campo dopo gli impegni delle nazionali consegna 10 partite che contribuiscono a ridisegnare gli equilibri del campionato. Le vittorie di Inter e Lazio rappresentano i risultati più significativi in ottica vertice, mentre il pareggio della Roma a Como e quelli di Milan e Juventus lasciano aperta la corsa alle posizioni di testa. Il Napoli approfitta invece dell’impegno casalingo contro il Frosinone per ritrovare i tre punti, mentre nelle altre partite arrivano successi importanti per Genoa, Bologna, Atalanta e Torino.

Genoa – Fiorentina 2 – 1 Inter – Parma 3 – 0 Napoli – Frosinone 3 – 0 Como – Roma 0 – 0 Lazio – Monza 3 – 1 Lecce – Bologna 1 – 2 Sassuolo – Milan 1 – 1 Cagliari – Juventus 1 – 1 Atalanta – Venezia 3 – 1 Torino – Udinese 2 – 1

Il quadro generale restituisce un turno favorevole alle squadre che occupano le prime posizioni, ma non per tutte allo stesso modo. Se Inter e Lazio consolidano il proprio percorso, le inseguitrici sono costrette a fare i conti con risultati che rallentano la loro progressione. Anche nelle zone più basse della graduatoria, intanto, ogni punto comincia ad assumere un peso crescente.

Inter e Lazio ripartono forte: la vetta è condivisa

Inter e Lazio sono le principali protagoniste della giornata. Entrambe vincono, salgono a quota 16 punti con una differenza reti favorevole all’Inter e confermano la propria continuità dopo le prime 6 partite di campionato. Un dato che assume particolare rilievo al rientro dalla pausa, quando le squadre devono ritrovare rapidamente ritmo e automatismi. L’Inter supera il Parma per 3-0, costruendo un successo netto e indirizzando la partita già nel primo tempo. I nerazzurri confermano così la capacità di trasformare il proprio potenziale in risultati concreti, mantenendosi stabilmente nelle posizioni di vertice. La vittoria arriva inoltre in una giornata segnata dal debutto di Alberto Gilardino sulla panchina del Parma, dopo l’addio di Cuesta per divergenze di pensiero sul progetto tecnico e sulla campagna trasferimenti. Anche la Lazio risponde con una prestazione convincente, battendo il Monza per 3-1. Il successo permette ai biancocelesti di restare appaiati all’Inter e di confermare la solidità del proprio avvio di stagione.

La Roma si ferma a Como, Milan e Juventus non vanno oltre il pari

Il turno è meno favorevole ad alcune delle principali candidate alle posizioni di vertice. La Roma non va oltre lo 0-0 sul campo del Como, in una partita condizionata dall’espulsione di Donyell Malen al 53’. L’attaccante è stato sanzionato per un intervento in scivolata a gamba tesa ai danni del difensore Kaiki ed è stato squalificato per “fallo grave di gioco”: non giocherà dunque contro il Genoa il 17 ottobre. Il pareggio consente ai giallorossi di salire a 14 punti, ma impedisce loro di sfruttare la giornata per mettere pressione alle prime due della classifica. Per il Como, invece, il punto rappresenta un risultato utile nel percorso di una squadra che sta cercando di ritagliarsi un ruolo significativo in questa fase iniziale del campionato. Rallentano anche Milan e Juventus, entrambe fermate sull’1-1 in trasferta. I rossoneri pareggiano contro il Sassuolo e raggiungono quota 12 punti, mentre i bianconeri dividono la posta con il Cagliari e salgono a 11. Per entrambe, il prossimo turno sarà un banco di prova importante per reagire ai passi falsi e non perdere ulteriore terreno nella corsa alle posizioni di vertice.

Il Napoli ritrova De Bruyne e prova a risalire

Tra le indicazioni positive della sesta giornata c’è il successo del Napoli sul Frosinone. Il 3-0 permette agli azzurri di tornare alla vittoria e di raggiungere quota 10 punti, provando a dare maggiore continuità a un avvio di campionato fin qui altalenante. Il protagonista è Kevin De Bruyne, autore di una doppietta, mentre Noa Lang completa il risultato. La prestazione del centrocampista belga rappresenta uno degli episodi individuali più rilevanti del turno e offre al Napoli un motivo in più per guardare con fiducia ai prossimi impegni. Resta da capire se questa vittoria possa segnare un cambio di passo. Il risultato offre comunque alla squadra l’occasione di ritrovare fiducia e migliorare la propria posizione in classifica. La distanza dalle prime posizioni resta un elemento da considerare, ma la stagione è ancora nelle sue fasi iniziali e il margine per recuperare terreno non manca. Le prossime giornate diranno se la squadra sarà in grado di consolidare quanto mostrato contro il Frosinone.

Cagliari tra le sorprese, Venezia ancora a zero

La sesta giornata offre spunti interessanti anche al di fuori delle squadre più attese. Il Cagliari pareggia 1-1 contro la Juventus e si mantiene nelle posizioni alte della graduatoria, confermandosi una delle sorprese di questo primo scorcio di stagione. Il quarto posto provvisorio rappresenta un risultato significativo per i rossoblù, che possono guardare con fiducia al prosieguo del campionato senza perdere di vista la necessità di confermarsi nel tempo. Arrivano tre punti anche per Genoa e Bologna, entrambe alla prima vittoria di questa stagione, che superano rispettivamente Fiorentina e Lecce. Due successi importanti per squadre che cercano continuità e una collocazione più stabile nella parte centrale della classifica. L’Atalanta batte il Venezia per 3-1, mentre il Torino supera l’Udinese per 2-1. La situazione più difficile è quella del Venezia, ancora a quota zero punti dopo 6 giornate. In una stagione lunga, la classifica può ancora cambiare sensibilmente, ma continuare a perdere terreno rischia di aumentare la pressione sulla squadra.

Le italiane in Europa: una settimana decisiva tra UEFA Champions, Europa League e Conference

Insieme alle sfide di Serie A, per i club italiani tornano anche gli incontri europei. In Champions, dopo le sfide di martedì 13 ottobre Villarreal-Napoli e Inter-Club Brugge (finite 3-1 e 3-4), mercoledì 14 ottobre il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord mentre la Roma ospiterà il Real Madrid all’Olimpico: due confronti importanti per le ambizioni europee di lariani e giallorossi. Giovedì 15 ottobre sarà invece il turno dell’Europa League, con RB Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus, entrambe in trasferta per le italiane, mentre in Conference League l’Atalanta ospiterà il Pafos. Un calendario fitto che metterà alla prova la condizione dei club e la loro capacità di gestire le energie e gli impegni ravvicinati.

Classifica e prossimo turno: subito Juventus-Lazio e Milan-Atalanta

Dopo la sesta giornata, la classifica vede Inter e Lazio condividere la vetta con 16 punti, seguite dalla Roma a quota 14 e dal Cagliari a 13. Milan e Juventus occupano rispettivamente la quinta e la sesta posizione, mentre il Napoli prova a risalire dopo il successo sul Frosinone.

Pos. Squadra Differenza reti Punti 1 Inter 10 16 2 Lazio 7 16 3 Roma 11 14 4 Cagliari 3 13 5 Milan 6 12 6 Juventus 4 11 7 Como 3 11 8 Napoli 4 10 9 Frosinone 2 10 10 Atalanta 0 9 11 Sassuolo 0 8 12 Torino -2 7 13 Lecce -6 6 14 Bologna -2 5 15 Udinese -4 4 16 Monza -6 4 17 Genoa -6 4 18 Parma -6 4 19 Fiorentina -7 4 20 Venezia -11 0

Il prossimo turno offrirà subito due confronti particolarmente interessanti: Juventus-Lazio e Milan-Atalanta. Per i bianconeri sarà l’occasione di misurarsi con una delle squadre più in forma del campionato, mentre il Milan dovrà affrontare un avversario che punta a consolidare la propria posizione. Da seguire anche Bologna-Inter e Roma-Genoa, due partite che potranno fornire ulteriori indicazioni sulle ambizioni delle squadre coinvolte. L’Inter cercherà di difendere la vetta, mentre la Roma avrà bisogno di ritrovare il successo per non perdere contatto con le prime posizioni. Dopo 6 giornate, Inter e Lazio condividono la vetta e provano a consolidare il proprio vantaggio, mentre Roma, Milan e Juventus sono chiamate a reagire. Il Napoli cerca continuità e il Cagliari conferma le proprie ambizioni. Sono ancora segnali provvisori, ma il prossimo turno offrirà nuove indicazioni sulla solidità delle gerarchie appena delineate.