De Rossi, a Testaccio spunta un murales di omaggio [FOTO]

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio è comparso su un muro di Piazza Testaccio, storico rione di Roma, un grande manifesto ritraente Daniele De Rossi, realizzato da Laika, artista emergente nel panorama della street-art romana. L’opera raffigura il Capitano giallorosso sormontato dall’eloquente scritta: “Yankee go home”, palesemente riferito al presidente Pallotta. “Ho voluto rendere il mio piccolo omaggio a DDR – ha detto Laika – prima della sua ultima partita con la maglia dell’A.S. Roma”. “Mi sembrava doveroso un omaggio a chi, come Daniele, in tutta la sua carriera si è fatto beffe del falso perbenismo e dei disvalori del calcio moderno”.