Roma, ancora scritte contro la società: “Pallotta pupazzo ce semo rotti er ca…”

Anziché placarsi, la contestazione dei tifosi della Roma aumenta di giorno in giorno. La vicenda con De Rossi è solo l’ultimo di una serie di episodi degli ultimi mesi contestati dai supporter giallorossi contro la proprietà.

Dopo lo striscione a Londra, un altro ne è comparso, questa volta addirittura fuori Europa. Esattamente a New York, scritte contro il patron americano: “Pallotta fucking pupazzo ce semo rotti er ca…! NYC” recita lo striscione. Nella notte, però, nuovi striscioni sono comparsi anche sui muri della capitale. Nel pomeriggio, inoltre, i gruppi della Curva Sud terranno un sit-in di protesta all’Eur, davanti alla nuova sede della Roma. “Non possiamo stare a guardare inermi la cancellazione dei nostri valori, dei nostri punti fermi, delle nostre certezze. Ora basta, i Romanisti scenderanno in piazza e si faranno sentire di fronte la sede amministrativa dell’azienda As Roma“, spiegano i tifosi.