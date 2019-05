Super Champions, Tardelli: “Sarebbe danno anche per la Nazionale”

Sempre caldo il tema Super Champions. Ad intervenire sull’argomento è anche il campiona del mondo dell’82 Marco Tardelli. Ecco le sue parole al panel Awords organizzato a Roma dalla Lega di A.: “Mi auguro che sulla Super Champions ci pensino bene perché sarebbe un danno per il campionato di Serie A, per i campionati inferiori ma anche per la Nazionale“.

Nello stesso luogo e per lo stesso argomento è intervenuto l’ad della Lega di A, Luigi De Siervo: “L’obiettivo nostro è quello di migliorare molto la proposta, altrimenti temo dovrà esserci una contrapposizione, anche se sempre civile. Ma sono convinto che non ci arriveremo perché prevarrà la ragionevolezza“.