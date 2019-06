Accadde oggi, 22 giugno 1986: Maradona segna il gol del secolo contro l’Inghilterra [VIDEO]

Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 22 giugno 1986 quando Diego Armando Maradona segnò quello che da molti viene considerato il gol più bello di sempre. Mondiali messicani. Quarti di finale: Argentina-Inghilterra. Al minuto 54, Maradona decide di prendersi la scena. Riceve palla a centrocampo, mezza “ruleta” a liberarsi di due avversari, dribbling interno col sinistro, altro dribbling, portiere saltato e palla depositata in rete. Un gol straordinario che molti considerano il gol del secolo, mentre altri dicono sia quello di Van Basten della finale dell’Europeo del 1988 contro l’URSS.

Maradona, però, in quella gara non si fermò soltanto a quel gol. No, perché tre minuti prima Maradona decise di entrare nella storia come personaggio controverso come è sempre stato, genio e sregolatezza, il bello e il cattivo tempo, scegliete voi. Fatto sta che El Pibe de Oro al 51′ su cross di Valdano l’argentino saltò insieme al portiere inglese Shilton ma riuscì ad anticiparlo. Soltanto che la rete fu segnata di mano. Una rete rimasta nella storia forse ancor di più di quella dopo. Un aiuto divino dirà Maradona nel post-partita, la Mano de Dios. In basso il VIDEO.