Arresto Platini, i social si scatenano [FOTO]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

ARRESTO PLATINI – E’ di poche ore fa la notizia dell’arresto di Michel Platini. L’accusa è di corruzione per i Mondiali assegnati al Qatar per il 2022. La notizia è stata riportata dal sito francese Mediapart. Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. In alto la FOTOGALLERY.