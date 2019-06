Calciomercato, le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa, il colpo del Real Madrid, l’Udinese suona due acuti, tutte le altre trattative di giornata

CALCIOMERCATO OGGI – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di calciomercato più importanti di oggi.

ACCORDO CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura di “Calciomercato – L’originale“, programma di Sky della seconda serata. Di Marzio ha spiegato che si tratta di un accordo solo tra Chiesa e la Juventus, mentre si dovrà attendere l’insediamento (DETTAGLI E C’E UN RINNOVO)

COLPO REAL MADRID – Eccolo il primo colpaccio del Real Madrid! E’ stato ufficializzato, pochi minuti fa, l’acquisto di Luka Jovic dall’Eintracht di Francoforte. L’attaccante serbo classe ’97, una della grandi rivelazioni della stagione (I DETTAGLI DELL’ACCORDO)

I PRIMI NOMI PER LA LAZIO – Continua il progetto in casa Lazio, l’ultimo incontro tra il presidente Lotito e l’allenatore Simone Inzaghi ha portato alla fumata bianca, la vittoria della Coppa Italia è stata fondamentale per la conferma ma soprattutto la volontà della Juventus che ha guardato altrove per quanto riguarda l’allenatore. Nel frattempo iniziano le manovre di calciomercato, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il centrocampista del Torino Baselli rappresenta un nome concreto per la prossima stagione, così come (GLI ALTRI DUE NOMI)

LE ALTRE TRATTATIVE DI GIORNATA – Secondo quanto riferisce Gianluca di Marzio, il Parma starebbe tentando di intavolare un’operazione con il Torino per Lukic. Tante squadre su Pinamonti, l’attaccante di proprietà dell’Inter interessa a Parma, Spal e Lecce. Nell’operazione Barella, secondo Di Marzio, potrebbero rientrare Eder, Karamoh e Bastoni che andrebbero dall’Inter al Cagliari. La Spal prova a riottenere il prestito di Murgia dalla Lazio. Il Lecce punta al prestito di Dragowski dalla Fiorentina, doppio colpo dell’Udinese che ha chiuso per Jajalo dal Palermo e Rodrigo Nascimento França, detto Becão, difensore del Cska Mosca.