Calciomercato, le notizie di oggi – Altro colpo del Genoa, tutti i nomi dell’Hellas Verona, le trattative in B e C

ALTRO COLPO DEL GENOA – Rossoblu scatenati. Dopo l’arrivo di Cristián Zapata, svincolato dopo l’avventura al Milan, è ad un passo la chiusura anche per Antonio Barreca. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l’affare è in dirittura d’arrivo e lunedì potrebbe essere la giornata giusta per le firme. (L’ARTICOLO COMPLETO)

TUTTI GLI OBIETTIVI DELL’HELLAS VERONA – Grazie ad una seconda parte importante di stagione l’Hellas Verona è riuscito a conquistare la promozione nel campionato di Serie A, adesso l’obiettivo è quello di confermarsi anche in massima categoria e per questo motivo la dirigenza è al lavoro per rinforzarsi sul mercato. La squadra ha già una base solida considerando la promozione conquistata ma ha bisogno anche di calciatori di categoria ed in grado di fare la differenza, sono tante le trattative avviate dal club e molte anche le voci circolate negli ultimi giorni.

LE TRATTATIVE IN SERIE B E C -Non solo le trattative in Serie A, anche Serie B e Serie C si scatenano, ecco il punto sulle trattative da parte de ‘La Gazzetta dello Sport’. I nomi per la Cremonese sono quelli di Vitale della Spal e Dezi del Parma per l’attacco idea Federico Bonazzoli. Ceravolo potrebbe essere il sostituto di Caputo all’Empoli, piace Mancuso del Pescara e va considerata anche la pista Antenucci. Il Pordenone tratta Poli del Carpi e Bocalon per l’attacco, la Juve Stabia ha messo nel mirino il portiere Carnesecchi ed il difensore Gonnelli del Livorno, l’Entella su Pezzella della Roma. Al Frosinone interessa Scavone del Parma, il Livorno bussa in casa Spezia per De Col e Ligi. In Serie C il Padova potrebbe contare su Morra, il Monza potrebbe prendere Finotto, il portiere Saracco verso il Catanzaro. (L’ARTICOLO COMPLETO)