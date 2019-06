Euro 2020, un anno al via: questa sera sarà illuminato Ponte Sant’Angelo

Tra un anno, il 12 giugno 2020, prenderà ufficialmente il via l’Europeo di calcio. La gara inaugurale sarà ospitata dall’Olimpico di Roma. La città si prepara con l’illuminazione, a partire da stasera, di Ponte Sant’Angelo con la scritta “Uefa Euro 2020” sugli argini destro e sinistro del Tevere. Oltre alla partita inaugurale l’Olimpico sarà sede di altre tre gare del torneo. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha così commentato: “Siamo davvero contenti ed orgogliosi di ospitare il prossimo anno una delle manifestazioni sportive più attrattive in assoluto, i Campionati Europei di calcio. Come Capitale d’Italia e sola città al mondo ad avere un patrimonio monumentale di tale rilevanza, offriremo uno spettacolo unico per chiunque. Uniremo lo sport alla storia e alla bellezza dei nostri monumenti, connubio irripetibile per le altre città”. “Lavoriamo di concerto con la Uefa da più di un anno – aggiunge l’assessore allo Sport Daniel Frongia – siamo concentrati per far sì che sia un evento eccezionale non solo per la portata turistica e l’indotto per la città, non solo per l’importanza a livello sportivo che la manifestazione detiene, ma anche e soprattutto per dimostrare come Roma sia una città unica nel suo genere”.