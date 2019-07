Fernanda Colombo, l’arbitro brasiliano sexy e simpatico: il suo gesto fa il giro del web [VIDEO]

Non solo bella e brava, ma anche simpatica. Già da un po’ di tempo la brasiliana Fernanda Colombo viene considerata l’arbitro più sexy del mondo. Ma adesso, a farla conoscere è un gesto di qualche giorno fa che sta iniziando a spopolare sul web.

Così come un suo collega uomo qualche giorno prima, anche la direttrice di gara sudamericana ha scherzato con i calciatori in campo, mettendo mano al taschino intenta a tirare fuori il cartellino, quando in realtà ha poi preso un fazzoletto per asciugarsi il sudore. Ecco di seguito il video.