Fiorentina, Commisso è il nuovo idolo: “ma lassatm sta, manco dormire pozz fare” [VIDEO]

E’ iniziato un nuovo progetto in casa Fiorentina, è finita l’era Della Valle, l’ultima stagione per i viola è stata da brividi con la salvezza che è arrivata solo all’ultima giornata e con il pareggio contro il Genoa. Poi è arrivata la svolta con l’arrivo di Rocco Commisso, il numero uno del club è già diventato un idolo dei tifosi. La dirigenza sta programmando il futuro, in questo senso la decisione per la panchina sembra quella di confermare Vincenzo Montella, in arrivo scelte importanti anche sul mercato con la dirigenza pronta a tutto per confermare Chiesa. Nel frattempo sta circolando sul web un video di Commisso che ha scatenato i social ed in particolar modo una frase pronunciata: “ma lassatm sta, manco dormire pozz fare”. In basso il video.