Calciomercato Fiorentina, Joe Barone: “Un bimbo ha chiesto a Commisso di non vendere Chiesa…”

“Qualche giorno fa all’ospedale Meyer un bimbo ha chiesto a Rocco Commisso di non vendere Chiesa, e lui gli ha detto che manterrà questa promessa“. Con queste parole a margine della prima amichevole estiva stagione della squadra viola, il ‘braccio destro’ di Rocco Commisso, Joe Barone, ha tenuto a precisare la posizione di Chiesa.

“Noi siamo qui per costruire la squadra intorno a tutti i giocatori della Fiorentina incluso Federico Chiesa che è una persona molto importante per la Fiorentina, costruito in casa, Made in Florence. Il progetto della Fiorentina è un progetto a lungo termine, non ci sono promesse sul mercato o in termini di classifica, dico solo che abbiamo bisogno di un po’ di tempo sul calciomercato e per costruire la squadra per il futuro della Fiorentina“.