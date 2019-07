Calciomercato Inter, è fatta per Miranda allo Jiangsu

Le sue parole non avevano fatto presagire nulla di certo in merito alla sua presenza in nerazzurro, e infatti così è: Joao Miranda ha firmato il contratto che lo lega alla società cinese dello Jiangsu, l’altra squadra di proprietà di Suning.

Dopo la visita del difensore nella sede del club dell’Inter, la definizione dell’affare, con la compagine milanese che dovrebbe incassare 5 milioni di euro. Si attende l’ufficialità.